Diklaim Paling Kencang, Lamborghini Fenomeno Hanya 29 Unit di Dunia
jpnn.com - Lamborghini kembali menghadirkan kejutan kepada para kolektor supercar dunia lewat edisi terbatas Fenomeno.
Lamborghini Fenomeno diperkenalkan di ajang Monterey Car Week 2025.
Dirancang sebagai koleksi langka, Lamborghini Fenomeno hanya diproduksi sebanyak 29 unit.
Selain itu, ada satu unit Fenomeno yang khusus diperuntukkan masuk jajaran koleksi di markas pabrikan supercar asal Italia itu.
Edisi khusus itu merupakan bagian dari seri 'Few-Off', sekaligus sebagai perayaan sejarah desain dari Centro Stile Lamborghini, yang kini berusia 20 tahun.
Desain Lamborghini Fenomeno mengusung wujud hyperdesign yang menyatukan fungsionalitas aerodinamika dan keindahan.
Tampilannya begitu mencolok dengan intake udara besar di kap mesin terinspirasi mobil balap, logo Lamborghini baru, hingga garis long tail ala Essenza SCV12 dengan siluet klasik Lamborghini.
Lamborghini kembali menghadirkan kejutan kepada para kolektor supercar dunia lewat edisi terbatas Fenomeno.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 10 Tahun Bareng Lamborghini, Pertamina Fastron Ikut Kembangkan Temerario GT3
- Peluncuran Mobil Listrik Pertama Lamborghini Kemungkinan Tertunda, Gegara Ini
- PUBG Mobile dan Lamborghini Hadirkan Aksi Kecepatan Tinggi di Medan Perang
- Lamborghini Urus Kena Recall Karena Kap Mesin Bisa Terlepas Saat Melaju
- Mejeng di Beijing Auto Show, Lamborghini Urus SE PHEV Tawarkan Tenaga Buas
- Hotman Paris: Aku Nunggu Si Cantik Ini