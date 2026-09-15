Diklaim Pertama di Indonesia, Titanium Step Safe Usung Big Slab Anti-Slip R12

jpnn.com - JAKARTA - PT Surya Multi Cemerlang resmi memperkenalkan Titanium Step Safe sintered stone berformat big slab dengan teknologi permukaan anti-slip R12 yang dirancang untuk penggunaan di area basah. Produk tersebut diklaim menjadi salah satu inovasi pertama di Indonesia, yang mengombinasikan teknologi anti-slip R12 dengan format big slab berukuran 120 × 240 sentimeter.

Kehadiran material ini menyasar kebutuhan hunian premium hingga proyek komersial yang membutuhkan lantai dengan aspek keamanan lebih tinggi, tetapi tetap mempertahankan tampilan visual yang bersih dan minim sambungan.

“Titanium Step Safe kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan akan material area basah yang tetap mengutamakan estetika. Dengan permukaan yang halus namun kesat saat basah serta teknologi berstandar R12, Step Safe membantu mengurangi risiko tergelincir tanpa menghadirkan tekstur yang terasa kasar,” kata Direktur Marketing PT Surya Multi Cemerlang Jali Wijaya, Selasa (15/9).

PT Surya Multi Cemerlang merupakan bagian dari Platinum Ceramics Group yang telah berkecimpung selama 55 tahun di industri tile Indonesia. Perusahaan tersebut juga menyatakan bahwa produknya telah mengantongi sertifikasi halal.

Salah satu karakter utama Titanium Step Safe berada pada teknologi permukaannya. Material tersebut dirancang memiliki permukaan relatif halus dalam kondisi normal, tetapi tetap memberikan daya cengkeram ketika terkena air.

Karakter ini menjadi pembeda dari sejumlah material anti-slip yang identik dengan tekstur permukaan kasar. Dengan standar R12, Titanium Step Safe dikembangkan untuk memberikan grip pada area yang rentan basah tanpa mengorbankan tampilan permukaan.

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Material tersebut dapat digunakan di sejumlah area, antara lain sekeliling kolam renang, teras, balkon, kamar mandi, taman, serta ruang transisi antara area dalam dan luar ruangan. Penggunaannya juga menyasar proyek hospitality dan komersial, mulai dari hotel, resor, restoran hingga area publik yang membutuhkan material lantai dengan daya cengkeram lebih tinggi.

Selain mengusung teknologi anti-slip, Titanium Step Safe menggunakan format big slab berukuran 120 × 240 sentimeter. Dimensi tersebut memungkinkan penggunaan bidang material yang lebih luas sehingga jumlah sambungan dapat dikurangi.