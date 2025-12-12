menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Dikritik Gegara Tampil di TV Saat Masih Masa Idah, Richa Novisha Bilang Begini

Dikritik Gegara Tampil di TV Saat Masih Masa Idah, Richa Novisha Bilang Begini

Dikritik Gegara Tampil di TV Saat Masih Masa Idah, Richa Novisha Bilang Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mendiang Gary Iskak bersama Richa Novisha. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha menuai kritikan dari warganet.

Dia dikritik gegara sudah mulai wara-wiri di podcast dan televisi, padahal masih masa idah setelah Gary Iskak meninggal dunia akibat kecekakaan pada 29 November lalu.

Terkait kritikan tersebut, Richa Novisha justru menanggapinya dengan santai. Sebab menurutnya, yang mengetahui kondisinya hanya dirinya sendiri.

Baca Juga:

Richa pun menegaskan bahwa alasan dirinya sudah mulai aktif kerja kembali demi menafkahi anak-anak.

"Ya sudahlah, biarkan saja. Kan sudah aku tanggapi juga dengan baik-baik. Biarkan saja, kan mereka tidak tahu seperti apa, posisi aku bagaimana. Karena aku mau menafkahi buah hatiku sama beliau," ujar Richa Novisha di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (12/12).

Dia pun memilih mulai kembali bekerja, meski masih masa idah demi anak-anaknya.

Baca Juga:

"Jadi, aku maksa kerja, di rumah saja berbulan-bulan, siapa yang mau kasih makan?," katanya.

Dia pun sudah berkonsultasi dengan orang tua hingga ulama perihal tersebut.

Richa Novisha pun menegaskan bahwa alasan dirinya sudah mulai aktif kerja kembali demi menafkahi anak-anak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI