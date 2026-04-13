Dikritik Suami Irish Bella, Ammar Zoni Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - -Aktor Ammar Zoni memberi tanggapan setelah dikritik oleh suami Irish Bella, Haldy Sabri.

Dia diprotes Haldy Sabri karena dinilai lebai dan menyeret nama Irish Bella saat pembacaan pleidoi.

Terkait kritik tersebut, Ammar Zoni menegaskan bahwa apa yang disampaikan di sidang bukan sesuatu yang dibuat-buat, melainkan berdasarkan perjalanan hidupnya

“Apa yang saya bicarakan di isi pleidoi saya adalah sesuai dengan apa yang terjadi pada waktu itu,” ungkap Ammar Zoni dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Pria berusia 32 tahun itu memastikan seluruh pleidoi merupakan refleksi dari pengalaman nyata, termasuk ketika masih membina rumah tangga dengan Irish Bella.

Lagi pula, Ammar Zoni merasa kehidupan dirinya dan mantan istrinya, Irish Bella selalu terekspos di media.

"Saya sudah bicarakan dari awal, kalau perjalanan hidup saya, ya memang seperti itu dan bukan mengada-ada," lanjut pemain film Retak Gading itu.

Selain itu, Ammar Zoni menyebut dirinya membacakan pleidoi sebagai bentuk pembelaan pribadi di persidangan.