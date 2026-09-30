Dikukuhkan Jadi Guru Besar UIN Jakarta, Ismail Hasani Serukan Penguatan Kepemimpinan Konstitusi

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengukuhkan 13 profesor atau guru besar baru dalam Sidang Senat Terbuka, Rabu (30/9).

Salah satu yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H., yang menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Kepemimpinan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.”

Pengukuhan yang berlangsung di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, itu dihadiri Menteri Agama RI Nazaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

Ismail dalam orasi ilmiahnya menyoroti pentingnya memperkuat kepemimpinan konstitusi sebagai fondasi penyelenggaraan negara.

Menurut Ismail, dalam satu dekade terakhir muncul pandangan dari sejumlah pemikir dan aktivis bahwa doktrin kedaulatan rakyat atau demokrasi mengalami perubahan menjadi vetokrasi.

Sementara prinsip rule of law yang menempatkan hukum dan konstitusi sebagai norma tertinggi menghadapi tantangan melalui berbagai bentuk disrupsi legislasi, autocratic legalism, dan politisasi hukum.

“Sebagai manifestasi afeksi intelektual, para pengkaji hukum konstitusi dan ketatanegaraan dituntut turut memastikan penguatan kepemimpinan konstitusi sebagai solusi membangun negeri,” ujar Ismail yang juga menjabat Staf Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI.

Dia menjelaskan constitutional leadership merupakan model kepemimpinan dalam penyelenggaraan negara yang menjadikan konstitusi sebagai landasan utama. Konsep tersebut, kata dia, bertujuan memastikan supremasi konstitusi, rule of law, dan demokrasi konstitusional tidak berhenti sebagai doktrin, tetapi benar-benar bekerja dalam praktik kehidupan bernegara.