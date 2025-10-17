Dikunjungi Wali Kota Pekanbaru, Melebung Kini Terang dan Terkoneksi ke Dunia Luar
jpnn.com, PEKANBARU - Di ujung timur Kota Pekanbaru, tersembunyi sebuah kelurahan yang dulu nyaris luput dari hiruk-pikuk kota besar.
Melebung, Kecamatan Tenayan Raya, selama bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan sinyal telepon yang lemah, jalan berlumpur, hingga minim penerangan jalan malam hari.
Namun, kini satu demi satu perubahan mulai dirasakan warga.
Langkah awal perubahan itu datang ketika Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Makarius Anwar, turun langsung ke Melebung dalam kunjungan kerja, Selasa (14/10).
Agung membawa seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melihat langsung kondisi warga di wilayah yang dia sebut sebagai “daerah terisolir di tengah kota.”
“Kami ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang nyata, bukan sekadar laporan di atas meja,” tegas Agung saat berkunjung.
Tak lama setelah kunjungan itu, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bergerak cepat dengan memasang puluhan lampu jalan baru di sepanjang jalan utama Melebung.
Penerangan jalan umum (PJU) itu menjadi simbol pertama hadirnya cahaya pembangunan di daerah yang lama terpinggirkan.
