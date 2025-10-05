Dilamar El Rumi, Syifa Hadju: I Said Yes...
jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan kekasih El Rumi dan Syifa Hadju.
Melalui akunnya di Instagram, aktris 25 tahun tersebut membagikan momen saat dirinya dilamar oleh El Rumi.
Dalam unggahannya, Syifa Hadju membagikan foto-fotonya bersama El Rumi di Lauterbrunnen, Swiss.
Dalam foto yang dibagikan, putra kedua Maia Estianty itu tampak berlutut di hadapan Syifa Hadju sambil memegang kotak berisikan cincin.
"In a place I've always dreamed of, I said yes to the one who's always felt like home. Bismillah. (Di tempat yang selalu aku mimpikan, aku mengatakan iya kepada seseorang yang selalu terasa seperti rumah)," ujar Syifa Hadju melalui akunnya di Instagram, dikutip Sabtu (4/10).
Unggahan tersebut lantas menuai banyak ucapan selamat dari warganet.
Tak sedikit yang ikut berbahagia dan mendoakan pasangan kekasih tersebut.
Sebelumnya, El Rumi dan Syifa Hadju baru saja merayakan satu tahun jalinan asmara mereka.
Aktris Syifa Hadju membagikan momen saat dirinya dilamar oleh kekasihnya, El Rumi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jefri Nichol Ungkap Penyebab Kalah Lagi Lawan El Rumi
- El Rumi Bakal Tanding Tinju Lagi, Begini Respons Ahmad Dhani dan Maia Estianty
- Menjelang Tanding Lawan Jefri Nichol, El Rumi Akui Banyak Dipukul Saat Latihan Tinju
- El Rumi Optimistis Bisa Kalahkan Jefri Nichol di Atas Ring Tinju
- 3 Berita Artis Terheboh: El Rumi Komentari Kisruh Orang Tuanya, Jirayut Beli Kebun Karet
- Ditanya soal Kisruh Ahmad Dhani dan Maia, El Rumi Beri Jawaban Menohok