Dilamar El Rumi, Syifa Hadju: I Said Yes...

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan kekasih El Rumi dan Syifa Hadju.

Melalui akunnya di Instagram, aktris 25 tahun tersebut membagikan momen saat dirinya dilamar oleh El Rumi.

Dalam unggahannya, Syifa Hadju membagikan foto-fotonya bersama El Rumi di Lauterbrunnen, Swiss.

Dalam foto yang dibagikan, putra kedua Maia Estianty itu tampak berlutut di hadapan Syifa Hadju sambil memegang kotak berisikan cincin.

"In a place I've always dreamed of, I said yes to the one who's always felt like home. Bismillah. (Di tempat yang selalu aku mimpikan, aku mengatakan iya kepada seseorang yang selalu terasa seperti rumah)," ujar Syifa Hadju melalui akunnya di Instagram, dikutip Sabtu (4/10).

Unggahan tersebut lantas menuai banyak ucapan selamat dari warganet.

Baca Juga: Jefri Nichol Ungkap Penyebab Kalah Lagi Lawan El Rumi

Tak sedikit yang ikut berbahagia dan mendoakan pasangan kekasih tersebut.

Sebelumnya, El Rumi dan Syifa Hadju baru saja merayakan satu tahun jalinan asmara mereka.