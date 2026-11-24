Dilamar Sang Kekasih, Elina Joerg Tulis Kata-Kata Manis
jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Elina Joerg. Pasalnya, perempuan 26 tahun itu baru saja dilamar oleh sang kekasih, Arvin Lourentino.
Kabar tersebut dibagikan oleh Elina Joerg melalui unggahannya di akun Instagram pribadinya.
Dalam unggahannya itu, bintang film Spirit Dolls tersebut membagikan sejumlah foto yang berisikan momennya dilamar sang kekasih di hamparan salju di Gunung Yotei, Jepang.
Pada foto pertama, Elina Joerg tampak tersenyum lebar sambil memamerkan cincin di jari manisnya, dengan sang kekasih yang berada di hadapannya.
Bintang sinetron Mermaid In Love itu lantas menuliskan kata-kata manis sebagai keterangan unggahannya tersebut.
"Di suatu tempat di antara semua ketidakpastian hidup, aku menemukanmu. Dan tiba-tiba, selamanya tidak terasa begitu menakutkan lagi. Rasanya seperti rumah. Senin, 23 November 2026. Dari Jepang. Niseko, Gunung Yotei," tulis Elina Joerg melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (24/11).
Adapun di foto berikutnya, sang kekasih tampak berlutut di hadapan Elina sambil menyodorkan cincin lamaran.
Hamparan salju dan pemandangan gunung menjadi latar momen manis tersebut.
Kabar bahagia datang dari aktris Elina Joerg. Pasalnya, perempuan 26 tahun itu baru saja dilamar oleh sang kekasih, Arvin Lourentino.
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