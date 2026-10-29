Dilantik Jadi Ketum Akuatik DKI Jakarta, Ade Jona Prasetyo Bidik Target Besar di PON 2028
jpnn.com - Kepengurusan Akuatik Indonesia DKI Jakarta periode 2026–2030 di bawah kepemimpinan Ade Jona Prasetyo resmi dilantik pada Kamis (29/10).
Dalam waktu dekat, politikus Partai Gerindra itu bertekad mempertahankan raihan medali pada PON 2028.
Untuk itu, pria kelahiran 27 Juli 1992 tersebut akan mematangkan persiapan dengan mengirim sejumlah perenang untuk mengikuti uji coba ke luar negeri.
“Saat ini kami membina atlet-atlet yang akan dipersiapkan menuju PON 2028 agar mental mereka semakin kuat sehingga bisa menjadi petarung ketika bertanding nanti,” ujar Ade Jona.
Ade juga membuka peluang munculnya kejutan dari para atlet yang tengah dipersiapkan.
Menurut Ade, pembinaan akan dilakukan dengan berbagai pendekatan dan menyasar beragam kelompok atlet.
“Ini ada berbagai variasi. Mungkin dari kelompok yang umum maupun kelompok lainnya, semuanya akan kita bina dan maksimalkan,” ungkap pria asal Sumatra Utara itu.
Dalam menjalankan tugasnya, Ade akan dibantu Wisnu Wardhana yang menjabat Kabid Binpres Akuatik DKI Jakarta.
Ade Jona Prasetyo memasang target tinggi untuk prestasi atlet akuatik DKI Jakarta di PON 2028 mendatang
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