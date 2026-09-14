Dilantik Jadi Menteri Keuangan, Suahasil Nazara Janji Segera Tunaikan Tugas Penting Ini
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Suahasil Nazara memastikan pembahasan mengenai anggaran negara akan dilakukan dalam waktu dekat.
Suahasil menekankan akan segera menggelar AlCo (Asset and Liabilities Committee) atau rapat untuk mengevaluasi kinerja APBN.
Pelaporan kinerja anggaran period Juli dan Agustus akan dipaparkan sekaligus dalam APBNKita mendatang.
“Kalau pertanyaan mengenai APBN, kami akan bikin press conference AlCo, press conference APBNKita secepatnya,” kata Suahasil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (14/9).
“Ya nanti Juli sama Agustus, APBNkita kami rapel,” katanya menjelaskan.
Dia menjanjikan rekapan laporan keuangan tersebut dipastikan detail, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami rapel pakai data yang lengkap,” ucapnya menegaskan kesiapan materi paparan kementerian.
Bersamaan dengan itu, Suahasil mengungkapkan jadwal Serah Terima Jabatan (Sertijab) juga akan segera diatur.
Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Suahasil Nazara memastikan pembahasan mengenai anggaran negara akan dilakukan dalam waktu dekat.
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