Dilantik Jadi Menteri LH, Jumhur Targetkan Pengelolaan Sampah Sesuai Standar Global

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat usai resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (27/4). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat berjanji untuk memperkuat pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas utama.

Hal itu dikatakan usai resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (27/4).

Jumhur menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus segera dilakukan, terutama persoalan yang terlihat nyata di masyarakat.

Baca Juga:

Salah satunya adalah penanganan sampah yang dinilai masih perlu pembenahan secara bertahap agar dapat memenuhi standar global.

“Saya ditetapkan dan dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pasti banyak hal yang harus dilakukan, terutama yang ada di depan mata kita,” ujar Jumhur.

“Misalnya sampah, yang secara bertahap akan kita benahi agar dapat mengikuti standar global,” lanjutnya.

Baca Juga:

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional terkait lingkungan hidup.

Jumhur optimistis, dengan dukungan penuh dari Presiden, program-program yang dirancang dapat berjalan dengan baik.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI