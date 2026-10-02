Dilantik Jadi Menteri Perindustrian, Sarmuji: Cukup Berat, ya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian Sarmuji mengaku memikul beban yang cukup berat dengan duduk di jabatan barunya.

Menurut Sarmuji, beban tersebut lantaran dia memiliki tanggung jawab terhadap kementerian yang memiliki kerja dengan cakupan luas.

“Ini beban yang cukup berat ya, tanggung jawab yang cukup besar, karena perindustrian itu adalah kementerian yang menjadi leverage bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja,” ucap Sarmuji di Istana Negara, pada Kamis (1/10) kemarin.

Politikus Partai Golkar itu menuturkan dirinya juga akan berfokus kepada tumbuhnya industri, terutama industri yang menyerap lapangan kerja, termasuk industri tekstil hingga industri alas kaki.

Dengan cakupan kerja yang luas, Sarmuji mngaku perlu berkoordinasi dengan banyak kementerian dan sektor lainnya.

“Misalkan dengan Kementerian Investasi di hulu, kita harus koordinasi. Kementerian Keuangan kita juga harus koordinasi, bagaimana industri memperoleh insentif supaya bisa tumbuh lebih tinggi lagi, tentu harus kita berikan insentif,” jelasnya.

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Dia juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan agar impor dari luar negeri tidak terlalu bebas dan lebih banyak memanfaatkan industri dalam negeri.

“Dan tentu kita akan melapor, minta arahan, baik kepada Presiden maupun kepada Menko kita,” tutur Sarmuji.