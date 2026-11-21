jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Sandi Rahmat Mandela berkomitmen untuk bersinergi dengan semua pihak untuk arah pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan Sandi saat pelantikan Kepengurusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) masa bakti 2026–2029 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Jumat (20/11).

Menurut Sandi, HIPMI berada di garda terdepan dalam mendukung seluruh kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pada proses pelantikan ini, BPP HIPMI turut meluncurkan program Garudapreneur yang memiliki tujuan untuk melahirkan Gerakan Usaha Menengah Baru.

"HIPMI hadir untuk mendukung dan mensukseskan program ekonomi Presiden Prabowo Subianto mencapai 8 persen melalui program Garudapreneur," kata Sandi

Lebih lanjut, Sandi menyatakan para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI siap berperan aktif serta menjadi mitra strategis pemerintah untuk menyukseskan agenda Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sinergi ini dinilai krusial guna mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor.

"Pengusaha muda harus menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi bangsa melalui kolaborasi yang erat dengan kebijakan pemerintah," ujar Sandi.