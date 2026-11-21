Dilantik Jadi Wakil BPP HIPMI, Sandi Mandela Siap Kawal Kepemimpinan Ade Prasetyo
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Sandi Rahmat Mandela berkomitmen untuk bersinergi dengan semua pihak untuk arah pembangunan nasional.
Hal itu disampaikan Sandi saat pelantikan Kepengurusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) masa bakti 2026–2029 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Jumat (20/11).
Menurut Sandi, HIPMI berada di garda terdepan dalam mendukung seluruh kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pada proses pelantikan ini, BPP HIPMI turut meluncurkan program Garudapreneur yang memiliki tujuan untuk melahirkan Gerakan Usaha Menengah Baru.
"HIPMI hadir untuk mendukung dan mensukseskan program ekonomi Presiden Prabowo Subianto mencapai 8 persen melalui program Garudapreneur," kata Sandi
Lebih lanjut, Sandi menyatakan para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI siap berperan aktif serta menjadi mitra strategis pemerintah untuk menyukseskan agenda Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sinergi ini dinilai krusial guna mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor.
"Pengusaha muda harus menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi bangsa melalui kolaborasi yang erat dengan kebijakan pemerintah," ujar Sandi.
Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Sandi Rahmat Mandela berkomitmen untuk bersinergi dengan semua pihak untuk arah pembangunan nasional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Habib Aboe: PKS Siap Menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo
- UMP DKI Naik 7,1 Persen, Pramono: Alhamdulillah
- Bakal Ada Penetapan Upah Minimum 2027
- Tak Hanya Hasilkan Listrik, Panas Bumi Buka Peluang Ekonomi Baru
- PT BNP Paribas Asset Management Bahas Lanskap Investasi Menuju 2027
- BNI Raih Kenaikan Rating ESG dari MSCI, Awalnya A Menjadi AA