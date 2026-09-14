Dilaporkan Atas Dugaan Kekerasan Seksual, Betrand Peto Sampaikan Bantahan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto melalui kuasa hukumnya, buka suara mengenai laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual, yang dilaporkan oleh perempuan berinisial ANW.

Kuasa hukum Betrand Peto, Joseph Irianto menyampaikan beberapa poin bantahan terkait tudingan dugaan kekerasan seksual yang dialamatkan kepada kliennya.

Salah satunya soal Onyo, sapaannya, yang disebut sempat menarik tangan pelapor.

Joseph menegaskan bahwa kliennya tak pernah menarik tangan pelapor seperti yang ditudingkan.

"Dikatakan dalam press conference pelapor kemarin, bahwa klien kami menarik tangan dari pelapor. Dan dengan tegas untuk itu kami bantah, bahwa hal tersebut tidak ada dan tidak benar," ujar Joseph Irianto di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (14/9).

Dia juga menegaskan bahwa Onyo tak melakukan pelecehan seksual di depan toilet seperti yang ditudingkan oleh pihak ANW.

Baca Juga: Korban Bongkar Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual yang Menyeret Nama Betrand Peto

Terlebih saat itu, ruangan tersebut diisi oleh banyak orang lainnya.

"Tidak pernah ada pelecehan seksual di depan toilet yang dilakukan oleh klien kami. Tidak ada niat sedikit pun dari klien kami juga untuk melakukan hal itu, dan kami rasa juga dari saksi-saksi yang ada, hal itu dirasa tidak mungkin karena di dalam ruangan tersebut terdapat banyak orang," ucap Joseph.