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Dilaporkan Atas Dugaan Pelecehan Seksual, Betrand Peto Cerita Kronologis Versinya

Dilaporkan Atas Dugaan Pelecehan Seksual, Betrand Peto Cerita Kronologis Versinya
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Betrand Peto. Foto: Instagram/betrandpetoputraonsu

jpnn.com - Penyanyi Betrand Peto dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh perempuan berinisial ANW.

Anak Ruben Onsu itu diduga melakukan kekerasan atau pelecehan seksual di salah satu kelab kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (12/9).

Didampingi tim kuasa hukumnya, Betrand Peto lantas menegaskan bahwa dirinya tak melakukan dugaan tindakan yang ditudingkan kepadanya.

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"Saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang sudah ada berita yang tersebar, bahwa aku tidak melakukan hal yang seperti apa yang dibilang, begitu," ujar Betrand Peto di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (14/9).

Dia turut menceritakan awal pertemuannya dengan ANW saat itu. Onyo sapaannya, mengaku, dirinya sempat melihat perempuan itu menangis dan langsung bertanya.

Akan tetapi menurutnya, ANW tak memberikan jawaban ketika dirinya bertanya.

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Saat itulah, lanjut dia, teman ANW yang berinisial D menghampirinya dan justru mekakukan kekerasan.

Betrand Peto mengaku saat itu hanya diam dan tak melawan.

Betrand Peto lantas menegaskan bahwa dirinya tak melakukan dugaan tindakan yang ditudingkan kepadanya.

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