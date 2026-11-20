jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menghormati langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan legislator fraksi Gerindra itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik.

"Gak ada masalah, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (20/11).

Dia mengatakan DPR telah menjalani proses sesuai perundang-undangan ketika membahas RUU Perampasan Aset sampai disahkan.

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"Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujarnya.

Diketahui, ICW mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD pada Kamis (19/11) kemarin atas dugaan pelanggaran etik terkait pengesahan RUU Perampasan Aset.

ICW menganggap parlemen mengabaikan aturan yang mengatur transparansi dalam membentuk undang-undang.

Versi lembaga tersebut, sebuah rancangan undang-undang harus disebarluaskan ketika dibahas, tetapi masyarakat sipil sampai pengesahan RUU Perampasan Aset tak pernah menerima draf aturan.

Habiburokhman menyebutkan DPR melalui Setjen mengunggah setiap draf perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset.