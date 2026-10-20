Dilecehkan Atasan saat Berbaring, Karyawati SPPG Palembang Tempuh Jalur Hukum

jpnn.com - PALEMBANG - Karyawati Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Ilir Barat I Palembang menempuh jalur hukum terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan atasannya.

Keluarga korban mengaku telah berulang kali menyampaikan pengaduan kepada pihak terkait sebelum akhirnya mengawal laporan tersebut ke Polda Sumsel.

Korban berinisial ES melaporkan mantan atasannya berinisial FRP, yang saat kejadian menjabat sebagai Kepala SPPG kepada Polda Sumsel.

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Laporan itu tercatat di SPKT pada 16 September 2026 dengan nomor LP/B/1561/IX/2026/SPKT/Polda Sumatera Selatan.

Perkara tersebut dilaporkan dengan merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Hukum Kekerasan Seksual.

Dalam laporan itu, dugaan pelecehan disebut terjadi pada 23 Februari 2026 sekitar pukul 08.00 WIB di ruang istirahat Mitra SPPG Bukit Lama, Palembang.

Saat itu, ES mengaku sedang berbaring untuk beristirahat ketika FRP datang dan berbaring di sebelahnya.

ES menyebut FRP kemudian menyentuh bagian punggung dan mengelus kepalanya tanpa persetujuan.