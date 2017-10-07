Dilema Prilly Latuconsina di Momen Lebaran Kali Ini, Apa Itu?
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aktris Prilly Latuconsina tampaknya bakal menghadapi hal berbeda pada momen Lebaran tahun ini.
Pasalnya, perempuan 29 tahun tersebut dihadapkan dengan jadwal yang padat di Hari Raya IdulFitri nanti.
Film terbarunya yang berjudul 'Danur The Last Chapter' akan tayang berdekatan dengan momen Lebaran, sehingga dia akan cukup disibukkan dengan serangkaian jadwal promosi.
Sementara di sisi lain, kekasih Omara Esteghlal tersebut memiliki tugas memasak di rumah setiap menjelang Lebaran.
Oleh karena itu, dia mengaku bingung untuk membagi waktu nanti.
"Nah, yang untuk Lebaran ini bingung nih. Karena Lebaran ternyata filmku tayang. Sedangkan aku Lebaran ada tugas masak Rendang," ujar Prilly Latuconsina di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/1).
Aktris berdarah Ambon-Sunda itu pun belum bisa memastikan apakah dirinya tetap dapat memasak rendang seperti tahun-tahun sebelumnya atau tidak.
Sebab, memasak rendang membutuhkan waktu yang lama dan cukup menguras tenaga.
