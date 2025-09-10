Dilepas Mayjen Rio, 496 Personel TNI/Polri Bagikan 28 Ton Beras kepada Warga Medan

jpnn.com - Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, kapolda Sumut, dan unsur Forkopimda melepas Patroli Gabungan Simpatik untuk Indonesia Damai di Lapangan Benteng, Medan, Rabu (10/9/2025).

Tim Patroli Simpatik yang terdiri dari 496 personel TNI, Polri, Satpol PP, dan instansi terkait tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga membawa misi sosial yang menyasar 22 kecamatan di Kota Medan.

Ratusan motor patroli yang dilepas Mayjen Rio juga mengangkut along-along berisi beras. Bantuan itu kemudian dibagikan langsung kepada warga yang membutuhkan di sepanjang rute patroli.

Mayjen Rio menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan wujud nyata kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat.

"Patroli ini tidak hanya sekadar menjaga kamtibmas, tetapi juga menghadirkan kepedulian sosial, sehingga masyarakat merasakan langsung manfaat dari keberadaan aparat," ujar dikutip dari siaran pers.

Patroli tersebut juga didukung 10 mobil operasional dan 8 kendaraan logistik. Total bantuan yang dibagikan sebanyak 28 ton atau 5.600 karung beras, baik langsung di lokasi kegiatan maupun melalui iring-iringan patroli.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengapresiasi kegiatan tersebut. Dia menyebut patroli simpatik itu bukan hanya soal keamanan, tetapi juga ketenteraman sosial.