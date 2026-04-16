Diler Baru Changan Hadir di Bandung
jpnn.com, JAKARTA - Langkah ekspansi terus digencarkan Changan. Terbaru, merek yang berada di bawah payung Indomobil Group ini membuka diler anyar di Bandung, Jawa Barat.
Changan berharap produk dan layanannya memiliki jangkauan luas, sekaligus mendekatkan diri kepada konsumen di luar Jabodetabek.
Diler baru Changan berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, yang dioperasikan bersama mitra lokal, New Champion Motor.
CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, menyebut Bandung sebagai pasar yang menarik.
"Selain dikenal sebagai kota dengan gaya hidup modern, masyarakatnya juga dinilai makin terbuka terhadap kendaraan ramah lingkungan—segmen yang kini menjadi fokus utama Changan," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (16/4).
Secara fasilitas, diler mengusung konsep layanan 3S (sales, service, spare parts).
Berdiri di atas lahan lebih dari 3.600 meter persegi, bangunannya dilengkapi area display, ruang tunggu servis, hingga lounge pelanggan yang dirancang untuk memberikan pengalaman lebih nyaman.
Konsumen juga bisa melihat langsung lini produk yang ditawarkan, seperti Changan Lumin dan Deepal S07, yang mengisi segmen kendaraan listrik.
