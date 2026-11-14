Diler Baru iCAR Hadir di Gambir dan Puri Indah

jpnn.com, JAKARTA - Memiliki kendaraan listrik sering kali datang bersama satu pertanyaan besar di benak pengendara: seberapa mudah perawatannya nanti?

Menjawab keraguan itu, iCAR membuktikan keseriusannya menggarap pasar otomotif tanah air dengan membuka dua jaringan baru, yaitu di Jakarta Pusat dan awasan Puri Indah, Jakarta Barat.

Langkah itu bukan sekadar menambah titik penjualan, melainkan wujud komitmen jangka panjang untuk selalu hadir di dekat konsumen.

Di Jakarta Pusat, konsumen bisa bertandang ke iCAR ADM Hasyim Ashari yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 45, Cideng, Gambir.

Kemudian, menggandeng Andalan Group, diler kedua berdiri di kawasan strategis Jalan Puri Indah Raya, Puri Indah CBD Blok R, Kembangan.

Bagi Country Director iCAR Indonesia Yuri Yin, ekspansi ini lahir dari antusiasme masyarakat yang terus tumbuh.

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Dia memandang kehadiran diler baru sebagai fondasi utama untuk merawat kepercayaan tersebut.

"Seiring dengan perkembangan iCAR di Indonesia dan respons positif yang kami terima dari pelanggan, kami terus berupaya memperluas jaringan diler agar produk dan layanan kami makin mudah dijangkau," ujar Yuri dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (14/11).