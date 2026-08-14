Diler Baru iCAR Hadir di Kawasan SCBD Park

jpnn.com, JAKARTA - iCAR memperluas jaringan penjualannya di Indonesia dengan meresmikan iCAR Andalan SCBD di kawasan SCBD Park, Jakarta Selatan.

Diler baru itu menjadi jaringan kedua iCAR hasil kolaborasi dengan Andalan Group.

Mengusung konsep 1S (Sales), diler tersebut berdiri di lahan 150 meter persegi dengan luas bangunan 242 meter persegi.

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Di dalamnya, konsumen bisa melihat langsung sejumlah model iCAR, termasuk iCAR V23 dan iCAR V27.

Country Director iCAR Indonesia, Marshall Ma, mengatakan pemilihan SCBD tidak lepas dari tingginya aktivitas dan mobilitas masyarakat di kawasan tersebut.

“SCBD merupakan salah satu kawasan bisnis paling dinamis di Jakarta dengan mobilitas yang tinggi,” ujar Marshall.

Selain penjualan dan test drive, konsumen kendaraan listrik juga bisa memanfaatkan fasilitas SPKLU yang tersedia di kawasan SCBD Park.

Langkah itu menjadi bagian dari rencana iCAR memperluas jaringannya hingga 30 diler di berbagai kota di Indonesia pada akhir 2026.