JPNN.com » Otomotif » Mobil » Diler Baru Jetour Hadir di Bekasi, Usung Konsep 4S

Diler Baru Jetour Hadir di Bekasi, Usung Konsep 4S

Diler Baru Jetour Hadir di Bekasi, Usung Konsep 4S
Pembukaan diler Jetour di Bekasi, Senin (3/11). Foto: ridho

jpnn.com, BEKASI - Jalan Jenderal Sudirman di Kayuringin kini makin semarak. Di salah satu sisinya berdiri diler baru Jetour Bekasi.

Diler Jetour Bekasi jadi yang ke-16 secara nasional dan kedua milik PT. Aneka Mobilindo Sejahtera.

Bukan sekadar tempat jual mobil, showroom yang menelan investasi lebih dari Rp 2 miliar itu dibangun dengan konsep 4S — Sales, Service, Spare Parts, dan Survey.

Konsep 4S dirancang agar setiap konsumen merasakan pengalaman komprehensif ala Jetour global.

Begitu melangkah masuk, aroma baru dari SUV modern langsung menyambut.

Di sisi lain, lounge nyaman dan area servis berdesain modern siap melayani pelanggan, dari yang ingin sekadar melihat-lihat hingga mereka yang datang bersama keluarga.

“Bekasi adalah pasar penting. Kami ingin lebih dekat dengan konsumen, menghadirkan layanan berstandar global dan pengalaman terbaik bersama Jetour,” ucap President Director PT. Jetour Sales Indonesia Peter Zhang, di Bekasi, Senin (3/11).

Tak hanya soal layanan, Jetour Bekasi juga jadi panggung bagi dua model andalannya: Jetour Dashing dan Jetour X70 Plus.

