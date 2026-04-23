Diler Jaecoo Hadir di Kalimantan Selatan, Target 80 Jaringan Secara Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Perluasan jaringan ritel otomotif terus dilakukan Jaecoo. Terbaru, brand asal Tiongkok itu hadir di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Peresmian diler menandai langkah serius Jaecoo dalam mendekatkan layanan kepada konsumen di luar Pulau Jawa.

Diler yang dikelola Boss Group ini hadir dengan konsep layanan menyeluruh dan terpadu 3S—sales, service, dan spare parts.

Kehadiran fasilitas itu diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelanggan akan akses layanan yang lebih mudah dan cepat.

Business Unit Director Jaecoo Indonesia, Jim Ma, menyebut peresmian sebagai bagian dari strategi ekspansi perusahaan.

"Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah potensial yang perlu didukung dengan jaringan layanan yang memadai, seiring meningkatnya minat terhadap kendaraan berteknologi elektrifikasi," kara Jim Ma dalam keterangannya, Kamis (23/4).

Berdiri di atas lahan seluas 1.260 meter persegi dengan bangunan mencapai 1.280 meter persegi, diler dilengkapi berbagai fasilitas modern.

Termasuk ketersediaan empat charging station yang tersebar di area showroom, halaman, dan bengkel.