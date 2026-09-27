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Diler Suzuki Pulo Gadung Punya Tampilan Anyar, Ruang Interior Lebih Modern

Diler Suzuki Pulo Gadung Punya Tampilan Anyar, Ruang Interior Lebih Modern
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PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melakukan penyegaran pada jaringan diler Buana Indo Trada (BIT) Pulo Gadung, Jakarta Timur, Minggu (27/9). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melakukan penyegaran pada jaringan diler Buana Indo Trada (BIT) Pulo Gadung, Jakarta Timur, Minggu (27/9).

Jaringan penjualan mobil Suzuki itu memiliki tampilan baru pada bagian interior.

Kini, diler itu terlihat lebih modern dengan ruangan yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan dalam satu kunjungan.

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Diler yang sudah beroperasi lebih dari tiga dekade itu terus berkembang dalam menghadirkan layanan bagi pelanggan.

Hal tersebut menjadi landasan Suzuki menghadirkan pembaruan diler tersebut lebih terbuka dan fungsional.

Network & Product 4W Department Head PT Suzuki Indomobil Sales Yulius Purwanto mengungkapkan pembaruan diler merupakan salah satu bentuk komitmennya untuk membuat pelanggan lebih nyaman saat menghadiri diler baik dalam membeli produk maupun aftersales.

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Dia melihat setiap pelanggan datang dengan tujuan dan aktivitas berbeda-beda.

Diler Suzuki Pulo Gadung Punya Tampilan Anyar, Ruang Interior Lebih Modern

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melakukan penyegaran pada jaringan diler Buana Indo Trada (BIT) Pulo Gadung, Jakarta Timur, Minggu (27/9).

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