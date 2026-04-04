Diler Terus Berguguran, Honda Harus Cepat Ubah Strategi

jpnn.com, JAKARTA - Satu per satu diler mobil Honda di Indonesia mulai menutup operasionalnya dan itu berlangsung sejak tahun lalu.

Terbaru, diler di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, resmi pamit dari pasar.

Kabar itu disampaikan lewat unggahan media sosial yang singkat: ucapan terima kasih sekaligus perpisahan kepada pelanggan.

Penutupan itu menambah daftar diler Honda yang lebih dahulu “angkat kaki”.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah showroom di berbagai kota diketahui berganti bendera, bahkan tak sedikit yang beralih menjual merek-merek asal China.

Fenomena itu terlihat di sejumlah titik seperti Bandung, Surabaya, Bekasi, hingga Tangerang.

Honda TriMegah BSD (Sept 2025), Honda Triputra Bekasi, juga diler di Pasteur (Bandung) dan Jemursari (Surabaya).

Belum ada penjelasan resmi dari pihak prinsipal PT. Honda Prospect Motor (HPM) terkait penutupan diler tersebut.