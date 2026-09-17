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Diler Wuling Kumala Sanur Resmi Beroperasi

Diler Wuling Kumala Sanur Resmi Beroperasi
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Diler baru Wuling Kumala Sanur. Foto: wuling

jpnn.com, JAKARTA - Kabar baik bagi para pemilik dan peminat mobil Wuling di Bali, khususnya kawasan Sanur dan sekitarnya.

Kini, merawat kendaraan atau sekadar melihat-lihat produk terbaru Wuling tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh.

Wuling Motors bersama PT. Kumala Cemerlang Abadi membuka diler anyar Wuling Kumala Sanur yang berlokasi strategis di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 211, Semawang, Sanur, Denpasar Selatan.

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Diler anyar mengusung layanan terpadu 3S: Sales (penjualan), Service (perawatan), dan Spare Part (suku cadang).

Jadi, seluruh kebutuhan mobil pelanggan bisa ditangani dalam satu atap.

"Lewat diler baru ini, kami ingin memberikan pengalaman terbaik, mulai dari hari pertama membeli mobil hingga perawatan rutinnya," kata Sales Director Wuling Motors Kharismawan Awangga dalam keterangannya, Kamis (17/9).

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Begitu melangkah masuk, pengunjung disuguhkan area showroom yang mampu menampilkan dua unit mobil andalan Wuling.

Tak hanya itu, bagi pengguna mobil listrik seperti Air ev atau Cloud EV, diler ini juga sudah dilengkapi charging pile untuk pengisian daya.

Kabar baik bagi para pemilik dan peminat mobil Wuling di Bali, khususnya kawasan Sanur dan sekitarnya.

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