Diluncurkan di Malaysia, AGIBOT Menandai Rangkaian Inisiatif Strategis di Asia-Pasifik

Perusahaan robotika terkemuka yang berfokus pada Embodied Intelligence AGIBOT resmi mengumumkan serangkaian inisiatif strategis di kawasan Asia-Pasifik sepanjang 2026. Foto: dok AGIBOT

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan robotika terkemuka yang berfokus pada Embodied Intelligence AGIBOT resmi mengumumkan serangkaian inisiatif strategis di kawasan Asia-Pasifik sepanjang 2026.

Adapun progam itu diawali dengan peluncuran perdana di Malaysia. 

Acara peluncuran tersebut diselenggarakan di i-City, Selangor, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan senior AGIBOT, pejabat pemerintah Malaysia, mitra, pelanggan, serta perwakilan media.

Pendiri, Komisaris, dan CEO AGIBOT Deng Taihua menyampaikan bahwa acara ini menegaskan komitmen jangka panjang AGIBOT dalam membangun kemitraan serta mendorong kemajuan otomasi di Malaysia dan kawasan sekitarnya.

Kepemimpinan Industri AGIBOT di 2025

AGIBOT didirikan pada 2023 dengan ambisi yang jelas tertuang dalam namanya, membangun robot untuk era AGI. 

Alih-alih mengembangkan mesin dengan satu fungsi terbatas, AGIBOT berfokus pada pengembangan robot dengan kecerdasan terintegrasi yang mampu belajar, beradaptasi, dan berevolusi di dunia nyata.

Sepanjang tahun lalu, AGIBOT mencatat sejumlah tonggak pencapaian penting yang menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam bidang robot humanoid dan embodied intelligence.

Perusahaan robotika terkemuka yang berfokus pada Embodied Intelligence AGIBOT resmi mengumumkan serangkaian inisiatif strategis di kawasan Asia-Pasifik

