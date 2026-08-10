Dimas Aditya Bahas Cobaan Syuting Urang Bunian di Payakumbuh
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dimas Aditya ternyata harus menjaga pola makan selama proses syuting film Urang Bunian.
Sebab, dia dituntut menjaga bentuk fisik demi mendalami peran sebagai anggota TNI AD.
Dimas Aditya mengatakan, menjaga bentuk tubuh menjadi salah satu tantangan yang dihadapi selama proses syuting.
“Kalau dari tantangan ya, lumayan sering banget jaga makan walaupun sulit, takut gemuk,” kata Dimas Aditya di kawasan Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (10/8).
Pemeran Kapten Teddy dalam film Urang Bunian itu mengakui dirinya kesulitan menolak makanan ketika berada di Payakumbuh.
Apalagi, Dimas Aditya sering mendapat jamuan dari warga setempat yang terkenal jago memasak.
Menurutnya, menolak makanan yang sudah disiapkan tuan rumah bisa dianggap kurang menghargai jamuan tersebut.
“Jadi, kalau kita pulang ke Payakumbuh gitu ya, kalau sudah dijamu, kalau kita tolak, tersinggung. Jadi mau enggak mau harus kita jajal,” ucapnya.
Aktor Dimas Aditya ternyata harus menjaga pola makan selama proses syuting film Urang Bunian.
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