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Dimas Aditya & Naura Hakim Ungkap Tantangan Membintangi Film Urang Bunian

Dimas Aditya & Naura Hakim Ungkap Tantangan Membintangi Film Urang Bunian
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Konferensi pers peluncuran poster dan trailer film Urang Bunian di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dimas Aditya hingga Naura Hakim membintangi film horor 'Urang Bunian'.

Dalam film garapan Rendy Herpy itu, Dimas Aditya memerankan karakter seorang TNI bernama Kapten Teddy.

Dia mengungkapkan salah satu tantangannya adalah mendalami karakternya sebagai seorang anggota TNI.

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"Kalau dari tantangannya sebenarnya itu sih, pas aku coba mendekati lah, paling enggak mendekati seorang perwira itu bagaimana," ujar Dimas Aditya di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/8).

Selain itu, dia juga harus menjaga makan agar bobot tubuhnya tetap proposional.

Suami Tika Bravani itu mengaku menjaga berat badannya cukup menantang karena keramahan warga lokal soal kuliner.

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"Saya lumayan disiplin banget jaga makan walaupun sulit, takut gemuk. Walaupun di sini dicekokin makan terus. Gitu sih, tantangannya di situ, jaga badan," ucap Dimas Aditya.

Sementara itu Naura Hakim mengaku salah satu tantangannya adalah penguasaan dialek Minang.

Aktor Dimas Aditya hingga Naura Hakim membintangi film horor berjudul 'Urang Bunian'.

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