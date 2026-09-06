Dimas Anggara Tantang Diri Jadi Sutradara Film Horor Lewat Aplikasi Iblis

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dimas Anggara menandai penyutradaraan debut horornya lewat film terbaru persembahan NIH Pictures berjudul Aplikasi Iblis.

Film ini dibintangi oleh Junior Roberts, Dosma Hazenbosch, Aldo Irawan Putra, Aulia Deas, Ruth Marini, serta penampilan spesial Della Dartyan.

Film Aplikasi Iblis membawa genre urban supernatural horor yang akan mengisahkan tentang seorang pria yang mencoba kembali terhubung dengan kekasihnya yang telah meninggal melalui sebuah aplikasi misterius.

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Namun, justru membuka pintu bagi sesuatu yang ingin memanfaatkannya.

"Film Aplikasi Iblis akan mengikuti kisah Arya. Dia baru saja kehilangan kekasihnya, dan masih sangat rindu dan percaya orang yang telah pergi bisa kembali," kata sutradara Dimas Anggara saat ditemui dalam promo di Festival Citylink, Kota Bandung, Sabtu (5/9/2026) malam.

Dimas mengatakan, pemilihan judul 'Aplikasi Iblis' tidaklah sembarangan. Dia melewati proses diskusi yang panjang untuk bisa menemukan judul film yang merangkum isi cerita.

Terlebih, dia menggabungkan unsur romance dan horor dalam film yang akan tayang pada 15 Oktober 2026 di seluruh bioskop Indonesia itu.

"Sebenarnya kalau dari judul panjang ya, maksudnya melewati proses yang panjang banget. Kami juga diskusi dengan banyak program, kira-kira judul mana yang terbaik untuk film ini. Akhirnya 'Aplikasi Iblis ' yang paling bisa masuk buat kami," ujar Dimas.