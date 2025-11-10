Dimas Seto Gelar Tangsel Run For Humanity, Lari Sambil Tebar Kebaikan

jpnn.com, TANGSEL - Tangsel Run For Humanity 2025 akan digelar pada 23 November 2025, bertepatan dengan perayaan HUT Kota Tangerang Selatan ke-17.

Acara lari ini akan berlokasi di Kawasan Teras Kota BSD, Tangerang Selatan, tepatnya di seberang Ocean Park.

Founder Run For Humanity, Dimas Seto, menyatakan bahwa Tangsel Run For Humanity bukan sekadar ajang olahraga, melainkan sebuah langkah yang dapat memberikan dampak positif.

Run For Humanity bertujuan menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap isu-isu sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, serta memberikan dukungan kepada saudara-saudara di Palestina.

Dimas Seto menjelaskan bahwa banyak kegiatan telah diimplementasikan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, terkait kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan.

"Alhamdulillah sudah cukup banyak yang memang kami implementasikan untuk kemanusiaan, pendidikan kesehatan, ya," ujar Dimas Seto, di Bintaro, baru-baru ini.

Aktor yang juga dikenal sebagai penggemar lari jarak jauh ini mencontohkan beberapa program yang telah didukung oleh Run For Humanity.

Adapun di antaranya bantuan untuk yayasan bayi terlantar, dukungan pendidikan atlet, bantuan untuk yayasan lansia, hingga bantuan untuk Palestina berupa pembangunan sumur bor, tangki air, program makan, dan kebutuhan bayi.