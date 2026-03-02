Dimaz Andrean Pilih Mengurangi Panggung DJ Selama Ramadan
jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus DJ Dimaz Andrean mengaku tetap menjalani aktivitas bermusiknya pada bulan Ramadan.
Namun, dia tak menampik bahwa intensitas manggung memang tak sepadat hari biasa di luar bulan Ramadan.
Dimaz mengatakan dia sedikit mengurangi jadwal tampil sebagai DJ selama Ramadan, meski panggilan untuk manggung masih ada.
"Masih jalan, masih ada tur, masih manggung-manggung. Bulan puasa sedikit ngerem sedikit," ujar Dimaz Andrean di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.
Pria 40 tahun tersebut tetap menerima tawaran selagi waktunya memungkinkan.
Alasannya mengurangi jadwal manggung sebagai DJ demi menjaga keseimbangan agar tak mengganggu ibadah pada bulan puasa ini.
“Ada, ada (panggung saat Ramadan), cuma mungkin enggak sekenceng kalau waktu normal. Antara ngebatesin sama nggak sih," kata Dimaz Andrean.
"Jadi intinya kalau possible waktunya, kalau enggak ngeganggu ibadahnya ya sudah, toh cuma sejam dua jam," tambahnya.
