Dimeriahkan D’Five, Unifam Rayakan HUT ke-44 dengan Semangat Kolaborasi

jpnn.com, JAKARTA - Selaras dengan semangat From Our Family to Your Family, Unifam percaya bahwa keluarga besar Unifam yang sehat secara fisik maupun mental akan menghasilkan produk terbaik untuk keluarga Indonesia dan dunia.

Keyakinan tersebut yang menjadi dasar berbagai inisiatif perusahaan, termasuk rangkaian perayaan ulang tahun ke-44 yang menghadirkan ruang untuk terhubung, merayakan, dan berkolaborasi sebagai satu keluarga besar.

Tahun ini, bertepatan dengan ulang tahun ke-44, Unifam merayakan cerita-cerita tersebut melalui tema besar 'Coll4bor4ction', sebuah perwujudan kolaborasi yang diwujudkan melalui aksi nyata.

Baca Juga: Unifam Pastikan Produk Camilan Teranyar Penuhi Standar Keamanan Pangan Ketat

Rangkaian perayaan dimulai dengan kegiatan Mini MCU & Unifam Talks (21/11) lalu. Kegiatan ini menjadi langkah sederhana namun bermakna yang mencerminkan kepedulian Unifam terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan, ruang untuk belajar, berdiskusi, dan saling mendukung.

Puncak acara berlangsung di Unifam Tower (27/11), tempat ratusan karyawan berkumpul dalam suasana hangat penuh semangat kolaborasi. Panggung dibuka bagi karyawan yang ingin menunjukkan sisi lain dari diri mereka, mulai dari bernyanyi, menari, bermain musik, hingga komedi. Bagi Unifam, inilah momen ketika setiap individu merasa dilihat, didukung, dan dirayakan.



Meski publik mengenal produk-produk ikonik seperti Milkita, Super Zuper, Pino Es Serut Buah, Jagoan Neon, Defanty, Cola Candy, Split, hingga Kata Oma Telur Gabus, tidak banyak yang tahu bahwa di balik itu semua ada Unifamers yang juga berbakat di panggung seni. Perayaan tahun ini memberikan ruang bagi mereka untuk bersinar.

Ongkie Tedjasurja, Executive Director Unifam, menegaskan bahwa manusia adalah pusat dari perjalanan perusahaan.

"Unifam tumbuh karena kolaborasi. Coll4bor4ction bukan hanya tema, tapi cerminan nyata bagaimana kita bekerja, berkembang, dan saling mendukung. Melihat Unifamers tampil dengan penuh percaya diri membuat kami semakin bangga akan keluarga besar ini," ungkap Ongkie Tedjasurja.

Salah satu momen yang paling berkesan dalam perayaan kali ini adalah penampilan D’Five, band internal Unifam yang beranggotakan Yulius, Agustinus Arie, Revie Jefta, Andy Tanjaya, dan Jeane Monique. Mereka tampil bukan sekadar sebagai pengisi acara, tetapi sebagai simbol bagaimana talenta dan kolaborasi tumbuh dari dalam keluarga Unifam sendiri.