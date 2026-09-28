Diminta Hadirkan Reino Barack di Atas Pangung, Syahrini: Nanti Dia Sawan, Kasihan Suami Saya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Syahrini membawakan single terbarunya berjudul 'Kau Yang Utama' dalam panggung Pestapora 2026.

Dia menuturkan bahwa lagu tersebut dipersembahkan untuk suaminya, Reino Barack dan putri sematawayang mereka.

Lagu berjudul 'Kau Yang Utama' itu merupakan single terbaru sekaligus menandai comeback Syahrini di Industri tanah Air.

"Kali ini aku tidak ingin bercanda, tapi aku akan bercerita. Jadi lagu selanjutnya yang mau Inces nyanyiin itu adalah lagu yang Inces persembahkan khusus untuk suami tercinta, Bapak Reino Barack, dan putri kami semata wayang," ujar Syahrini di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu (27/9) malam.

Mendengar ucapan sang penyanyi, para penonton lantas berteriak untuk menghadirkan Reino Barack ke atas panggung.

Akan tetapi, Syahrini mengatakan sang suami mungkin bakal demam panggung jika harus naik ke atas panggung.

"Enggak usah penonton, enggak ya. Nanti dia sawan di atas. Kasihan kan, ya demam panggung, kasihan suami saya," tuturnya.

Dia menyebut bahwa lagu Kau Yang Utama sudah tersedia di berbagai digital platform.