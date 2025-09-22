Dimyati Minta Gus Ipul Serius sebagai Sekjen PBNU
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris PCNU Bangkalan Lora Dimyati Muhammad meminta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul agar fokus dan serius menyelesaikan urusan legalitas kepengurusan di wilayah dan cabang yang bermasalah.
Menurut Dimyati, ada sekitar 100 lebih kepengurusan PW-PC Nahdlatul Ulama yang bermasalah.
Lora Dimyati yang merupakan cicit Syaikhona Kholil Bangkalan itu mengingatkan komitmen PBNU tentang jargon digdaya, terutama digdaya administrasi, persuratan dan pengarsipan di bawah kendali Gus Ipul.
“PBNU kan sudah menerapkan aplikasi Digdaya; digitalisasi data dan pelayanan. Kok bertahun-tahun soal SK dan administrasi kepengurusan PW-PCNU, tidak selesai,” kata Dimyati.
“Kesulitannya apa? Seharunsya bisa dikomunikasikan dengan PW-PC bersangkutan. Supaya mereka tidak menunggu terlalu lama, tanpa kejelasan,” imbuh Ra Dim.
Dia heran kenapa hal sederhana menjadi sulit.
"Jangan dibuat berbelit-belit. Sepanjang Sekjen Gus Ipul mengontrol kerja kesekretariatan dan memastikan semuanya berjalan, pasti beres. Kecuali yang terjadi sebaliknya," tutur Ra Dim.
Dia menyayangkan bila Gus Ipul sendiri yang kurang aktif dan tidak mengontrol tanggung jawabnya.
Dimyati Muhammad meminta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul agar fokus dan serius.
