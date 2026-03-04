Din Syamsuddin: Apa Gunanya Gabung BoP Kalau Tak Berani Tegur Trump
jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin menyebut Indonesia saat ini terlanjur dipersepsikan sebagai sekutu Amerika Serikat (AS) dan Israel setelah bergabung dengan Board of Peace (BoP).
Diketahui, BoP adalah organisasi bentukan Presiden AS Donald Trump dan diikuti oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu.
Menurut Din, Indonesia saat ini tidak bisa ambil posisi sebagai penengah dalam konflik Iran vs AS-Israel menyikapi asosiasi terhadap Washington dan Tel Aviv.
"Indonesia tidak pada posisi untuk mengambil peran penengah, karena kurang memiliki pengaruh politik dan terlanjur dipersepsikan sebagai sekutu Amerika Serikat dan sahabat Israel," kata dia melalui layanan pesan, Rabu (4/3).
Din menuturkan Indonesia wajib menekan AS dan Israel untuk menyetop agresi agar tak terasosiasi dengan kedua negara, lalu bisa menjadi mediator konflik.
"Apa gunanya bergabung dalam BoP bikinan Donald Trump kalau tidak berani menegurnya," ujar Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam itu.
Din menganggap agresi Israel dan AS ke Iran sebagai serangan terhadap dunia Islam dan menjadi bagian dari penaklukan Palestina.
Sebab, kata dia, Iran selama ini menjadi negara yang konsisten menolak penjajahan dan agresi Israel terhadap Palestina.
Din Syamsuddin menyebut Indonesia saat ini tidak bisa ambil posisi sebagai penengah dalam konflik Iran vs AS-I
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penjelasan Menlu Era Megawati dan SBY soal Pertemuan dengan Prabowo, Nasib BoP
- KPK OTT Bupati Pekalongan
- Singgung Amanat Konstitusi, Kang TB Minta Pemerintah Bawa Indonesia Keluar dari BoP
- Iwakum: Putusan MK Wajib Jadi Pedoman, Hentikan Pemidanaan Kerja Jurnalistik
- Demi Kepastian Hukum, MK Potong Pasal Karet UU Pemberantasan Korupsi
- Konflik AS-Israel dengan Iran Picu Tekanan Global, Bagaimana Peran Indonesia?