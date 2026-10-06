Din Syamsudin Jadi Penceramah Kenang 40 Hari Wafat Guruh Soekarnoputra

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, berziarah ke makam adik bungsunya, Guruh Soekarnoputra, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (4/11) sore.

Ziarah yang berlangsung dalam suasana khidmat itu dilakukan untuk mengenang 40 hari wafatnya Guruh.

Megawati tiba di TPU Tanah Kusir disambut putranya yang juga Ketua DPP PDIP, M. Prananda Prabowo, bersama sang istri, Nancy Prabowo, serta keponakannya, Puti Guntur Soekarno, dan sejumlah anggota keluarga besar Bung Karno.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turut menyambut kedatangan Megawati.

Setibanya di area pemakaman, Megawati berjalan perlahan menuju pusara dengan menggandeng tangan M.Prananda Prabowo, yang akrab disapa Mas Nanan. Prananda kemudian mempersilakan ibundanya duduk di kursi yang telah disiapkan di dekat makam Guruh.

Suasana hening menyelimuti prosesi ziarah ketika lantunan doa dipanjatkan untuk almarhum Guruh Soekarnoputra. Megawati tampak khusyuk mengikuti doa bersama keluarga besarnya.

Di tengah prosesi tersebut, Megawati beberapa kali terlihat mengusap matanya. Momen itu menjadi salah satu pemandangan yang menyentuh dalam ziarah mengenang 40 hari kepergian sang adik bungsu.

Usai pembacaan doa, Megawati terlebih dahulu melakukan tabur bunga di makam ibundanya, Fatmawati Soekarno, Ibu Negara pertama Republik Indonesia yang dikenal sebagai sosok penjahit bendera pusaka Merah Putih. Megawati menaburkan bunga di atas pusara sang ibu, kemudian menuangkan air dari botol yang dibawanya.