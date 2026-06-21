Din Syamsudin Sebut Bung Karno Tokoh yang Dikagumi Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan hingga kini Bung Karno diakui sebagai tokoh yang dikagumi dunia internasional.

Dia sendiri sangat mengagumi Bung Karno dengan membaca hampir semua karya proklamator Republik Indonesia itu, terutama buku berjudul ‘’Di Bawah Bendera Revolusi’’.

‘’Bung Karno tak terbantahkan, selain sebagai proklamator, beliau juga tokoh umat Islam Indonesia, bahkan tokoh yang dikagumi dunia internasional. Saya pernah ke Kairo, Mesir, di sana ternyata ada jalan Ahmad Sukarno,’’ ujar Din Syamsuddin dalam acara Haul ke-56 Bung Karno di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (21/6/).

Untuk itu, mantan Ketua Umum MUI Pusat itu mengajak Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP Bamusi) mengikuti jejak Bung Karno memprakarsai dialog semua organisasi massa Islam membahas kondisi Indonesia terkini.

Dia meminta sayap Islam PDI Perjuangan itu menjadi motor penggerak dialog, mulai dari mengundang peserta sampai memberi fasilitas dialog.

‘’Bung Karno dikenal sebagai solidarity maker, pemersatu Indonesia yang multikultural, lintas agama, lintas suku, lintas golongan. Bamusi sebagai organisasi sayap Islam PDI Perjuangan mestinya menangkap dan melanjutkan ajaran Bung Karno ini dalam bentuk api, bukan debu,’’ tegas Din Syamsuddin.

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Guru Besar Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai, masukan dari ormas-ormas Islam untuk pemerintahan sangat penting agar roda pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto berjalan secara terukur.

Dia mencontohkan tidak tepat jika Indonesia saat ini terlibat dalam Board of Peace (BoP) bentukan AS sebab Palestina tidak membutuhkan organisasi perdamaian buatan Presiden Donald Trump itu.