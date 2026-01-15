menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Dinamika Geopolitik dan The Fed Bikin Rupiah Layu di Awal Tahun 2026

Dinamika Geopolitik dan The Fed Bikin Rupiah Layu di Awal Tahun 2026

Dinamika Geopolitik dan The Fed Bikin Rupiah Layu di Awal Tahun 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami pelemahan pada perdagangan pada Selasa (11/11).. Ilustrasi Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami tekanan pada awal tahun ini. 

Kondisi pasar yang fluktuatif tersebut mendorong Rupiah melemah pada perdagangan awal pekan ini.

Pada penutupan perdagangan 13 Januari 2026, mata uang Indonesia tercatat berada pada level Rp16.860 per dolar AS.

Baca Juga:

Level penutupan tersebut menunjukkan nilai tukar Rupiah telah terdepresiasi sebesar 1,04% secara year-to-date (YTD) sejak awal tahun.

Kendati demikian, pelemahan Rupiah tersebut dinilai masih sejalan dengan pergerakan nilai tukar regional lainnya di kawasan Asia.

Mata uang negara-negara tetangga diketahui juga turut terdampak oleh sentimen global yang sedang membayangi pasar keuangan saat ini.

Baca Juga:

Sebagai perbandingan, mata uang won Korea tercatat mengalami pelemahan yang lebih dalam, yakni sebesar 2,46%. 

Sementara itu, peso Filipina melemah sebesar 1,04%, setara dengan depresiasi yang dialami Rupiah.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami tekanan pada awal tahun ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI