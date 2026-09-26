Dinamika PBNU Menghangat, PKB Hormati Hasil Muktamar Jombang

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta seluruh kader tidak ikut terseret dalam dinamika yang berkembang setelah Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.

PKB menegaskan tetap menghormati hasil muktamar tersebut.

Ketua Harian DPP PKB Najmi Mumtaza Rabbany mengatakan sikap partai terkait persoalan itu sudah jelas.

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"Kami menghormati sepenuhnya hasil Muktamar ke-35 NU di Jombang," kata Najmi, Sabtu (26/9).

Dia meminta kader PKB di semua tingkatan mematuhi garis kebijakan partai.

Menurut Najmi, kader sebaiknya fokus menjalankan agenda pelayanan kepada masyarakat daripada ikut dalam polemik mengenai keabsahan hasil muktamar.

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"Semua kader PKB kami minta tidak terlibat dan fokus pada kerja pelayanan yang menjadi agenda besar partai," ujarnya.

Najmi menyebut dinamika terkait Muktamar Jombang masih menjadi perhatian di kalangan nahdliyin.