Dinamika Politik Berpotensi Bikin IHSG Anjlok Hingga 7%

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menyoroti wacana Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Dinamika politik nasional belakangan memanas akibat polemik ijazah Gibran yang dinilai telah menciptakan diskursus di tengah masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Gibran terpilih melalui kontestasi Pilpres yang dimenangkan dalam satu periode dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengetok palu kemenangan tersebut.

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Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah melantik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Mestinya, masa jabatan kepemimpinan tersebut baru akan melalui pemilihan presiden kembali pada lima tahun mendatang.

Kendati demikian, situasi politik berubah drastis akibat eskalasi isu ijazah yang membuat MK berbalik arah serta Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran.

Pencabutan suket tersebut didasari pertimbangan hukum bahwa penerbitannya tidak didukung oleh bukti kelulusan yang sah.

Akibat keputusan hukum itu, Gibran dinilai secara konstitusional tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat terus menjabat sebagai wakil presiden.