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Dinar Candy Akhirnya Jawab Kabar Pacaran dengan Pria Turki

Dinar Candy Akhirnya Jawab Kabar Pacaran dengan Pria Turki
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DJ Dinar Candy di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Senin (5/8). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy digosipkan tengah menjalin hubungan asmara dengan pria asal Turki bernama Resul.

Gosip tersebut akhirnya diklarifikasi oleh Dinar Candy saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Dia mengatakan bahwa dirinya hanya sebatas berteman dengan Resul.

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"Kami itu berteman," kata Dinar Candy.

Disjoki berusia 33 tahun itu mengaku baru mengenal Resul sejak 3 bulan lalu.

Adapun perkenalan Dinar Candy dan kreator konten asal Turki itu bermula dari media sosial.

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"Berteman dari live TikTok," jelas anak Haji Acep itu.

Menurut Dinar Candy, dirinya dan Resul masih dalam tahap perkenalan dan berteman.

DJ Dinar Candy digosipkan tengah menjalin hubungan asmara dengan pria asal Turki bernama Resul.

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