Dinas ke New York, Pramono Bakal Hadiri HLPF hingga Teken Kerja Sama

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terbang ke New York, Amerika Serikat, dalam rangka perjalanan dinas untuk menghadiri sejumlah pertemuan dan acara.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim atau Chico mengatakan bahwa Pramono akan berkegiatan di NY kurang lebih 7 hari.

“Bapak menjalankan perjalanan dinas selama 7 hari. Bersama Bu Atika, Kepala Bappeda DKI Jakarta dan Ibu Marulina (Kepala Biro Kerja Sama Daerah DKI Jakarta) dan tim yang melekat dengan gubernur,” ucap Chico saat dihubungi, Senin (14/7).

Menurut dia, salah satu agenda perjalanan dinas adalah pertemuan dengan wali kota seluruh dunia.

“Meski berada di luar, Bapak tetap menerima laporan dari Jakarta, tetap menjalankan pekerjaannya,“ kata dia.

Adapun, Pramono direncanakan akan menghadiri pembukaan High Level Political Forum (HLPF) di UN Headquarters, lalu kunjungan kehormatan dan pembahasan rencana kerja sama Sister City Jakarta-New York dan potensi kerja sama lainnya.

Kemudian, Pramono akan menghadiri President of C40 Board dan the 8th Local and Regional Governments Forum.

Dia juga akan bertemu dengan Vice Mayor of Buenos Aires Argentina Clara Muzzio untuk membahas kelanjutan hubungan kerja sama sister city dengan Jakarta setelah penandatanganan LoI pada 2018.