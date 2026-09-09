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Dinas PPAPP DKI Jakarta Diminta Perkuat Sosialisasi Program Kepada Masyarakat

Dinas PPAPP DKI Jakarta Diminta Perkuat Sosialisasi Program Kepada Masyarakat
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Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta diminta memperkuat sosialisasi program kepada masyarakat. Foto: DPRD

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta diminta memperkuat sosialisasi program kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki dalam rapat kerja membahas dan mendalami Ranperda Perubahan APBD 2026, Selasa (8/9).

Menurut Subki, sosialisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.

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Sebab, masih terdapat sejumlah program yang perlu diketahui dan dipahami masyarakat agar pelaksanaan berjalan secara optimal.

Terlebih, program-program yang dijalankan Dinas PPAPP memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai persoalan sosial dan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, informasi mengenai program serta layanan yang tersedia perlu disampaikan secara luas kepada masyarakat.

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“Program sosialisasi karena memang harus sosialisasi ada banyak program yang harus disampaikan kepada masyarakat,” ujar Subki di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Cakupan sosialisasi program kepada masyarakat, kata dia, cukup beragam, mulai dari program yang berkaitan dengan kesejahteraan lanjut usia (Lansia) hingga persoalan kehamilan.

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta diminta memperkuat sosialisasi program kepada masyarakat.

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