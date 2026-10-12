Dinda Kirana Buka-bukaan soal Alasan Menjatuhkan Sang Kakak di Serial Tante Sonya
jpnn.com, JAKARTA - Serial originial berjudul Tante Sonya yang tayang di platform streaming WeTV semakin memanas memasuki episode 7.
Dinda Kirana (Diana) itu mengaku sudah bertahun-tahun ikut menjaga perusahaan keluarga, tetapi tetap tidak dipercaya dibanding kakak sendiri.
Dalam episode 7 Tante Sonya, Diana sebagai sosok yang ikut mengurus perusahaan Dermawan Group (Raihaanun) tinggal di Amerika Serikat.
Dia sebagai Chief Financial Officer (CFO) yang bertugas bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut.
Namun, kepulangan Sonya dan kepercayaan sang ayang kembali diberikan kepada kakanya membuat Diana merasa pengorbanannya selama itu tidak dihargai.
Namun, ketika Sonya kembali dan dipercaya memimpin proyek investasi Nexora, Diana merasa kontribusinya terabaikan.
“Diana merasa sudah bertahan dan melakukan banyak hal untuk keluarga, tetapi tetap belum cukup untuk membuat papanya melihat dia. Jadi, waktu Sonya kembali dipercaya, yang dia rasakan itu, ‘Terus selama ini aku ngapain?’ Buat aku, penting untuk memahami rasa kecewa itu supaya kita tidak langsung melihat Diana hanya sebagai adik yang iri,” ujar Dinda Kirana dalam Tea Time with Dinda Kirana, yang digelar WeTV bersama fans dan kreator konten di studio kantor Rapi Films pada 4 Oktober 2026.
Kekecewaan tersebut membawa Diana bekerja sama dengan Lydia (Sarah Felicia) untuk membongkar hubungan Sonya dan Ben (Maxime Bouttier) ke publik.
Dinda Kirana (Diana) mengaku sudah bertahun-tahun ikut menjaga perusahaan keluarga, tetapi tetap tidak dipercaya dibanding kakak sendiri.
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