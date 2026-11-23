jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang bersama Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pusat Bea Cukai menggagalkan upaya pengiriman rokok ilegal yang diangkut menggunakan mobil berjenis MPV.

Penindakan dilakukan di pintu tol Malang, Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada Sabtu (14/11) dini hari.

Penindakan tersebut berawal dari informasi yang diterima Bea Cukai Malang mengenai dugaan pengangkutan rokok ilegal menggunakan sebuah mobil berjenis MPV di wilayah Malang Raya pada Jumat (13/11).

Atas informasi tersebut, tim gabungan melakukan patroli darat dengan menyusuri sejumlah wilayah, mulai dari Gondanglegi, Bululawang, hingga Kedungkandang.

Dalam patroli tersebut, tim berhasil menemukan kendaraan yang dimaksud saat melintas di Jalan Ki Ageng Gribig, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Tim segera melakukan pengejaran, penghentian, dan pemeriksaan kendaraan di Pintu Tol Malang, Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada Sabtu (14/11) dini hari.

Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan 12.500 bungkus atau 250 ribu batang barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) berjenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) dari berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.

Atas penindakan tersebut, tim berhasil mencegah potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp187.460.000 dengan perkiraan nilai barang senilai Rp372.850.000.