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Dini Hari, Seskab Teddy Keliling Istana Menyapa Sejumlah Warga, Berikut Percakapannya

Dini Hari, Seskab Teddy Keliling Istana Menyapa Sejumlah Warga, Berikut Percakapannya
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Tangkapan layar - Sejumlah warga rela datang dan mengantre sejak dini hari untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). (ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet)

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 16.000 kursi peserta upacara peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta, 17 Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, 80 persen kursi dialokasikan untuk masyarakat umum.

Sejumlah warga rela datang dan mengantre sejak dini hari untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka hari ini.

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Sebagaimana unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Senin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang berkeliling Kompleks Istana Kepresidenan menemukan sejumlah warga telah mengantre sejak sekitar pukul 03.00 WIB.

Bahkan ada yang mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 02.00 WIB.

Dalam percakapan dengan salah seorang warga, Teddy menanyakan alasan warga tersebut sudah mengantre sejak dini hari.

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"Ini ngapain? Jam 03.00 WIB pagi sudah antre?" tanya Teddy.

"Iya, Pak, dari jam 02.00 WIB ," jawab warga tersebut.

Teddy Indra Wijaya menyapa warga yang mengantre sejak dini hari untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka hari ini.

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