jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Brigade Rakyat Garuda Merah Putih (GARUDA MP) Ir. Yudas Pasomba, M.E., MBA menyampaikan bahwa seluruh jajaran mendukung Sufmi Dasco Ahmad mengisi posisi Wakil Presiden RI.

Yudas menilai Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa, membangun komunikasi lintas kelompok, serta menjaga persatuan dan stabilitas nasional.

Menurut Yudas, Dasco merupakan salah satu figur yang dinilai memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen anak bangsa.

“Indonesia membutuhkan persatuan dan kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan rakyat,” ujar dia.

Wasekjen Garuda MP Akbar Maulana mengatakan di kalangan kader dan simpatisan, Dasco dipandang sebagai figur strategis yang memiliki kemampuan lobi politik yang kuat dan konsisten mengawal agenda pemerintahan.

“Sejumlah pihak menilai gaya komunikasinya yang cair dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja dan kelompok aktivis, menjadi modal sosial untuk mendampingi kepemimpinan nasional,” ujar Akbar.

Dia menegaskan setiap perubahan dalam jabatan Wakil Presiden harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan mekanisme konstitusional yang berlaku.

“Dukungan ini merupakan pandangan organisasi yang disampaikan sebagai bagian dari aspirasi kebangsaan dan dinamika demokrasi Indonesia,” ucap dia.