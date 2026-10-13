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Dinilai Layak Jadi Menteri Perdagangan, Rahmat Bastian Siapkan Strategi Penguatan Ekspor

Dinilai Layak Jadi Menteri Perdagangan, Rahmat Bastian Siapkan Strategi Penguatan Ekspor
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Dinilai layak jadi Menteri Perdagangan, Rahmat Bastian menyiapkan strategi penguatan ekspor, produk lokal, dan UMKM. Foto dok. Rahmat Sebastian

jpnn.com, JAKARTA - Nama praktisi hukum Rahmat Bastian menjadi sorotan setelah dinilai memiliki kapasitas untuk mengisi jabatan Menteri Perdagangan di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan produk impor.

Advokat Sabaruddin, S.E., S.H., C.Md., menilai pengalaman Rahmat di bidang hukum perdagangan, perbankan, pasar modal, dan transaksi bisnis internasional dapat menjadi modal dalam merumuskan kebijakan perdagangan nasional.

"Beliau cukup mampu dalam mengisi Menteri Perdagangan, kita lihat dari rekam jejaknya di bidang hukum perdagangan, perbankan, pasar modal, serta transaksi bisnis internasional," kata Sabaruddin, Selasa (13/10).

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Menanggapi dukungan tersebut, Rahmat mengaku menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya.

"Suatu penghargaan dan amanah buat saya," ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Rahmat mengatakan apabila mendapat kepercayaan memimpin Kementerian Perdagangan (Kemendag), dirinya ingin memperkuat peran kementerian dalam mengembangkan perdagangan nasional.

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"Saya ingin mengusung visi besar untuk mentransformasi Kementerian Perdagangan dari sekadar regulator perdagangan menjadi sebuah trade development institution," kata Rahmat.

Menurut dia, transformasi tersebut perlu mencakup penguatan pasar domestik, perlindungan produk lokal, perluasan ekspor, hingga diplomasi perdagangan internasional.

Dinilai layak jadi Menteri Perdagangan, Rahmat Bastian menyiapkan strategi penguatan ekspor, produk lokal, dan UMKM

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